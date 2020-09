5 Pembalap jadi Korban MotoGP Catalunya, Rossi Paling Menyedihkan

jpnn.com, BARCELONA - Fabio Quartararo finis pertama pada balapan MotoGP Catalunya di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Minggu (27/9) malam WIB.

Gelar di Catalunya merupakan kemenangan ketiga buat rider Petronas Yamaha itu di MotoGP 2020 setelah di Spanyol dan Andalusia.

Duet Suzuki, Joan Mir dan Alex Rins menduduki podium kedua dan ketiga.

Kedua rider galak di pengujung balapan.

OMG! ????



Valentino Rossi is OUT of the Catalan Grand Prix!



The Doctor crashes out for the second consecutive race! ????#MotoGP #MotoMad #CatalanGP pic.twitter.com/l7bZgTSWxw — FOX Sports Asia (@FOXSportsAsia) September 27, 2020