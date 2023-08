50 Tahun Hubungan Bilateral Indonesia-Korea, Berikut Peluang Kerja Sama

jpnn.com, JAKARTA - Hubungan bilateral Indonesia dan Korea Selatan memasuki usia emas, yakni ke-50 tahun pada 2023 ini.

Adapun hubungan diplomasi yang berjalan sejak 1973 tersebut berlangsung sangat baik.

Profesor Ilmu Politik dan Hubungan Internasional di Universitas Korea Shin Jae Hyeok mengatakan, di usia setengah abad ini, hubungan Indonesia-Korea Selatan akan makin erat.

Baca Juga: Gabungan Seniman Indonesia Gelar Street Fashion Show dengan Tema Barbie

Hal tersebut diungkapkannya dalam workshop pertama Indonesia Next Generation Journalist Network on Korea Batch 3 dengan tema 'Building Bridges: Assesing the Past and Shaping the Future of Indonesia Korea Relations', yang merupakan program kerja sama FPCI dan Korean Foundation.

“Ada sejumlah kesempatan kerja sama yang bisa dikembangkan, salah satunya ekonomi. Contohnya investasi pada energi terbarukan, teknologi, dan kesehatan,” kata Jae Hyeok secara daring, baru-baru ini.

Bidang lainnya yang bisa dikembangkan kerja samanya adalah pengembangan infrastruktur yang mana perusahaan dari Korea bisa berpartisipasi, termasuk transportasi.

Baca Juga: Kemenpora Pastikan Kontingen Jambore Indonesia di Korea dalam Kondisi Baik dan Aman

Berikut peluang kerja sama Indonesia-Korea Selatan di usia 50 tahun hubungan bilateral:

1. Ekonomi