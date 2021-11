6 Manfaat Air Jahe, Wanita Pasti Ketagihan Mencobanya

jpnn.com, JAKARTA - JAHE merupakan salah satu bumbu dapur yang banyak digunakan sebagai penambah rasa dan aroma dalam berbagai masakan.

Namun selain itu, herbal satu ini yang diolah dalam bentuk air jahe ternyata mengandung berbagai khasiat.

Air jahe biasanya dikonsumsi untuk mengatasi masuk angin.

Namun, jahe itu sendiri bisa mengatasi berbagai penyakit karena kandungan gizi dan nutrisinya.

Tidak percaya? Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Turunkan Kadar Gula dan Kolesterol

Menurut jurnal dalam US National Library of Medicine National Institutes of Health, jahe bisa membantu menurunkan kadar gula dalam darah.

Penurunan tersebut bisa secara signifikan terlihat jika dikonsumsi secara rutin.