8 Besar Liga Champions Bakal Digelar di Lisbon, Cuma Satu Pertemuan

Kamis, 18 Juni 2020 – 08:19 WIB

jpnn.com, NYON - UEFA mengumumkan bahwa sisa laga Liga Champions musim 2019/2020 bakal dimainkan di Lisbon, Portugal mulai 12 Agustus mendatang.

Keputusan tersebut diambil setelah rapat eksekutif UEFA pada Rabu malam WIB.

"Saya gembira karena kami bisa melanjutkan hampir seluruh kompetisi sepak bola. Saya yakin kita tidak akan membuat para penggemar untuk menunggu lebih lama dan mereka akan segera diperbolehkan masuk ke stadion," kata Presiden UEFA Aleksander Ceferin dilansir laman resmi UEFA.

Perempat final akan digelar pada 12-15 Agustus, sedangkan semifinal pada 18-19 Agustus, dan final pada 23 Agustus. Semua laga akan berlangsung hanya satu leg. Semua laga tersisa itu akan dimainkan secara bergantian di Estadio do Sport Lisboa e Benfica dan Estadio Jose Alvalade di Lisbon.

Untuk empat laga sisa di 16 Besar yakni leg kedua antara Juventus vs Lyon (agregat 0-1), Barcelona vs Napoli (1-1), Manchester City vs Real Madrid (2-1) dan Bayern Muenchen vs Chelsea (3-0) tetap berlangsung di markas tim yang mendapat jatah menjadi tuan rumah di leg kedua yakni Turin, Barcelona, Manchester dan Munich.

Pertandingannya akan digelar pada 7 dan 8 Agustus waktu setempat.