Abdee Slank Dirawat di Rumah Sakit, Begini Kondisinya

jpnn.com, JAKARTA - Gitaris Slank, Abdee Negara ternyata tengah dirawat di salah satu rumah sakit.

Kabar tersebut diungkapkan oleh sahabat Abdee Slank, Triawan Munaf melalui akun miliknya di Instagram.

Dia memperlihatkan momen ketika datang menjenguk Abdee Slank di rumah sakit baru-baru ini.

"Abdee baru saja dipindahkan dari ruang ICU ke ruang perawatan biasa. Get well soon," ungkap Triawan Munaf.

Ayah Sherina Munaf itu datang bersama beberapa rekan ketika menengok Abdee Slank.

Selain itu, Triawan Munaf juga mengungkap bahwa Abdee Slank, langsung dirawat oleh anaknya yang merupakan seorang dokter, Alanis.

“Dokter Alanis adalah putri tercinta Abdee Slank yang dalam kesibukannya tetap menemani dan merawat ayahanda tercintanya. Semoga mereka selalu diberkati Allah SWT," lanjutnya.

Foto yang diunggah Triawan Munaf langsung menuai komentar dari netizen dan rekan musisi.