ACC dan Universitas Sam Ratulangi Menjalin Kerja Sama Pendidikan

jpnn.com - MANADO - Astra Credit Companies (ACC) dan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado bekerja sama mengembangkan dan mempersiapkan mahasiswa memasuki dunia kerja.

Penandatanganan kerja sama bidang pendidikan tersebut dilakukan oleh Chief Human Capital ACC Matilda Esther dan PLT Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat Grevo Soleman Gerung pada Selasa (22/11).

Matilda mengatakan ACC dan Unsrat akan bekerja sama dalam beberapa program di antaranya program Magang ACC dan ACC On The Go.

“Unsrat merupakan salah satu universitas terbaik dan juga sangat berperan dalam mencetak lulusan-lulusan unggul yang akan terjun ke dunia kerja. ACC sebagai perusahaan pembiayaan ingin mendukung dengan memberikan program pengembangan bagi mahasiswa,” katanya.

Grevo Soleman Gerung menyambut baik kerja sama itu. “Unsrat berupaya mencetak talenta-talenta terbaik yang siap memasuki dunia kerja," ujarnya.

"Kami sangat menyambut baik kerja sama dengan ACC sebagai salah satu perusahaan pembiayaan terbaik. Kerja sama ini juga terkait kegiatan kemahasiswaan," tutur Grevo.

Program Magang ACC telah terintegrasi dengan Program Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), sehingga diharapkan dapat mencetak profesional muda yang unggul dan siap kerja melalui pengalaman bekerja secara langsung di kantor ACC.

Mahasiswa Unsrat akan mendapatkan program magang dengan bekerja di kantor ACC Manado.