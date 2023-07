ACRN Conference Kembali Digelar, Pacu Inovasi Layanan Jasa Keuangan

jpnn.com, JAKARTA - Asia Credit Reporting Network (ACRN) Conference kembali digelar untuk ke empat kalinya, di Jakarta pada Kamis (13/7) lalu.

ACRN adalah organisasi industri pelaporan kredit di Asia yang anggotanya terdiri dari lembaga penyedia infrastruktur pelaporan kredit dari sembilan negara, termasuk Pefindo Biro Kredit IdScore yang mewakili Indonesia.

Acara yang diselenggarakan oleh Pefindo Biro Kredit IdSore ini bertema Unlocking the Power of Credit Reporting: Enhancing Innovative Financial Services.

The 4th Asia Credit Reporting Network (ACRN) Conference kali ini berfokus pada topik tentang peningkatan pemahaman peran laporan kredit.

Terutama dalam memacu inovasi layanan keuangan dan mencari solusi atas tantangan yang dihadapi.

ACRN berperan besar dalam memajukan industri pelaporan kredit dengan fokus pada isu-isu terkini.

Direktur Utama Pefindo Biro Kredit IdSore, Yohanes Arts Abimanyu mengatakan ACRN membantu anggotanya mengambil langkah proaktif dalam menghadapi perubahan lingkungan yang terus berkembang.

"Inovasi lembaga keuangan dapat lebih kreatif dan leluasa dengan pemahaman mendalam tentang profil nasabah dan risikonya yang ada di laporan kredit historis" ungkap Abimanyu saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7).