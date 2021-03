Ada Hal Unik Usai Manchester United Menaklukkan West Ham

jpnn.com, MANCHESTER - Manchester United susah payah menaklukkan sesama tim papan atas Premier League West Ham United di Old Trafford, Senin (15/3) dini hari WIB.

Setan Merah butuh gol bunuh diri bek West Ham Craig Dawson untuk menang 1-0.

Kemenangan itu membawa MU kembali menyalip Leicester City pada posisi kedua klasemen dan memangkas lagi jarak dari pemuncak klasemen Manchester City menjadi 14 poin.

Meskipun menyimpan satu pertandingan lebih banyak dibandingkan City, Setan Merah nyaris mustahil menyusul pasukan Pep Guardiola.

0 - Tonight was the first time since February 2012 against Liverpool that Manchester United didn't make a single substitution in a Premier League match. Unusual. pic.twitter.com/Tzo5MCT0KZ — OptaJoe (@OptaJoe) March 14, 2021