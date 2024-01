Ada Percikan Api di Istora, Semifinal Indonesia Masters 2024 Dihentikan Untuk Sementara

jpnn.com - JAKARTA - Partai semifinal pertama Indonesia Masters 2024 Super 500 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (27/1) siang untuk sementara dihentikan lantaran ada masalah teknis di lapangan.

Duel antara ganda putri Zhang Shu Xian/Zheng Yu (China) versus Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai (Thailand) terpaksa disetop mendadak. Empat pemain meninggalkan lapangan.

Belum ada konfirmasi dari panita, tetapi ada asap terlihat di Court 1 Istora.

Konon ada yang terbakar. Namun, sepertinya tak sampai membuat penonton dievakuasi.

Due to unforeseen circumstances, play has been temporarily stopped at the Istora Senayan. Play at the DAIHATSU Indonesia Masters 2024 will resume as soon as the matter is resolved.— BWF (@bwfmedia) January 27, 2024