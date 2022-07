Ada Pesohor Pamer Uang Ternyata Tidak Diberikan, Wanda Hamidah Sindir Baim Wong dan Paula?

jpnn.com, JAKARTA - Model Wanda Hamidah menyindir pasangan suami istri Baim Wong dan Paula Verhoeven, terkait konten dengan Bonge, pentolan Citayam Fashion Week.

Lewat Instagram story miliknya, wanita 44 tahun ini membahas mengenai pesohor yang membuat konten pamer uang.

Meski tak menyebut Baim dan Paula, namun kuat dugaan sindiran itu untuk keduanya. Hal ini lantaran uang Rp 500 juta yang dibawa Paula ke rumah Bonge, sepeser pun tidak diterima.

Hal itu berdasarkan klarifikasi Bonge tentang uang Rp 500 juta dalam koper yang pernah diberikan Paula saat mengunjungi rumahnya beberapa waktu lalu.

Gegara konten itu, banyak yang salah menafsirkan Bonge menerima uang, padahal uang itu untuk membuat event Citayam Fashion Week.

“Lagi-lagi pesohor membuat konten, pamer uang yang ternyata tidak diberikan,” tulisnya, Rabu (27/7).

Wanda mengatakan bukannya menolong mereka, Baim dan Paula malah mencari uang lewat konten tersebut.

“Instead of really hepling them, they make money out of them with their content, so sick,” sambung Wanda Hamidah.(chi/jpnn)



