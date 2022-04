Ada Promo Spesial dari Shell, Mau? Simak nih Syarat dan Ketentuannya!

jpnn.com, JAKARTA - Shell memberikan serangkaian promo yang terinspirasi dari film terbaru Marvel Studios’ “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

Shell dan The Walt Disney Company berkolaborasi untuk pertama kali menghadirkan promo spesial bagi pelanggan Shell dan penggemar Marvel di Indonesia.

Direktur Mobility Shell Indonesia Dian Andyasuri mengataka menyambut perilisan film itu, para pelanggan dapat mengikuti berbagai kegiatan menarik untuk memenangkan hadiah berupa merchandise eksklusif hingga perjalanan spesial ke New York.

Promo spesial itu berlaku secara nasional di seluruh SPBU Shell di Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera Utara, mulai 1 April hingga 15 Juni 2022.

“Kami gembira dapat berkolaborasi dengan The Walt Disney Company yang secara konsisten menghadirkan terobosan inovatif dalam menyajikan hiburan terkini bagi masyarakat dunia," ujar Dian.

Menurutnya, semangat untuk berinovasi itu sejalan dengan aspirasi Sheel dan wujud komitmen dalam menghadirkan pengalaman baru bagi para pelanggan setia.

"Melalui program promo spesial ini, kami ingin menjadikan SPBU Shell sebagai tempat yang menyenangkan bagi para pelanggan yang berkunjung ke SPBU Shell. Kami harap pelanggan setia Shell bisa mendapatkan berbagai manfaat serta kekuatan ekstra yang dihadirkan oleh teknologi Dynaflex yang ada pada bahan bakar Shell serta penggunaan program loyalitas Shell Go+," ungkapnya.

Dian menjelaskan cara untuk mengikuti program itu sangat mudah.