Update Terbaru Harga BBM Pertamina, Shell, dan Vivo

jpnn.com, JAKARTA - Di awal bulan Februari 2022 sejumlah produk Bahan Bakar Minyak (BBM) di Tanah Air, seperti Shell mengalami penyesuaian harga.

Pasalnya, hal ini penting diketahui masyarakat di Indonesia terutama pengguna kendaraan pribadi untuk mengetahui harga BBM.

Ada beberapa harga BBM dari berbagai merek yang mengalami kenaikan pada awal bulan ini.

1. Shell

Dilansir dari situs resminya, penyesuaian harga dilakukan oleh Shell pada awal Februari 2022 untuk semua produk BBM.

Shell Super dengan Research Octane Number (RON) 92 yang sebelumnya pada Januari lalu masih dibanderol Rp 12.040 per liter sekarang menjadi Rp 12.990 per liter.

Selanjutnya, harga Shell V-Power (RON 95) yang per Januari 2022 dibanderol Rp 12.560 per liter sudah disesuaikan menjadi Rp 13.550 per liter.

Berikutnya harga BBM Shell V-Power Nitro+ (RON 98) per Januari 2022 Rp 12.790 per liter kini di banderol Rp 13.750 per liter.

Harga Shell V-Power Diesel (CN 51) per Februari 2022 dibanderol Rp 13.270 per liter padahal Januari lalu harganya masih Rp 11.990 per liter.