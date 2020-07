Ada yang Berbeda dari Valentino Rossi, Lihat Videonya

jpnn.com, JEREZ - Valentino Rossi membuat kejutan di hari pertama latihan MotoGP Andalusia, tepatnya pada sesi latihan pertama (FP1) di Sirkuit Jerez, Jumat (24/7) sore WIB.

Pembalap berusia 41 tahun itu seperti menemukan performa dan kecepatan motornya yang terbaik.

The Doctor, julukan Rossi, menorehkan waktu terbaiknya satu menit 37,205 detik.

Rossi sempat memimpin jalannya latihan, tetapi harus gigit jari di detik-detik akhir.

Could this lap be a turning point? ????



Ride on board with @ValeYellow46 as he stormed to the second fastest time in FP1! ????#AndaluciaGP ???? pic.twitter.com/ZcxQpSXwdz — MotoGP™???? (@MotoGP) July 24, 2020