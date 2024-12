Misteri Mahasiswa Unej Ditemukan Tewas Seusai Terjatuh dari Gedung Kampus

jpnn.com, JEMBER - Kampus Universitas Jember (Unej), Jawa Timur, mendadak heboh pada Senin (23/12) malam.

Seorang mahasiswa Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) ditemukan tewas setelah terjatuh dari lantai 8 Gedung Center for Research in Social Sciences and Humanities (C-RiSSH) kampus setempat.

"Memang benar yang bersangkutan adalah mahasiswa program studi Sosiologi FISIP Unej angkatan tahun 2023 berinisial DRY asal Kabupaten Tulungagung, yang bersangkutan masih semester tiga," kata Wakil Ketua Tim Kerja Humas Unej Iim Fahmi Ilman saat dikonfirmasi sejumlah wartawan di Jember.

Menurutnya, akses pintu menuju gedung tersebut untuk jalur tangga telah ditutup oleh petugas karena saat ini memasuki masa liburan, sehingga tidak ada aktivitas perkuliahan dan ditutup. Namun, untuk akses liftnya masih terbuka hingga pukul 21.00 WIB untuk kegiatan dosen seperti penelitian atau kajian.

"Kemungkinan korban menggunakan lift menuju lantai 8 karena akses tangga sudah ditutup. Kami masih mendalami kenapa sampai terjadi hal itu dan tidak berani berspekulasi terkait penyebab yang bersangkutan jatuh dari lantai 8 Gedung C-RiSSH tersebut," tuturnya.

Dia mengatakan pihak kampus Unej masih berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk menyelidiki penyebabnya apa, sehingga menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Polsek Sumbersari atas kejadian itu.

Dari informasi yang diberikan satpam dan petugas layanan kelas bahwa mereka mendengar orang berteriak menjelang magrib dan menemukan seseorang yang jatuh tertelungkup di depan gedung itu, sehingga pihak satpam mendekati korban dan segera menelpon Unit Medical Center (UMC) Unej memanggil ambulans untuk membawa korban ke RSD dr Soebandi Jember.

"Saat ditemukan korban DRY sudah meninggal dunia dalam posisi telungkup, sehingga petugas langsung membawa jenazah ke RSD dr Soebandi Jember dan menunggu keluarga korban," katanya. (antara/jpnn)