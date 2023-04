Adrian Adioetomo Siap Tampil dalam Juke Joint Festival di Mississippi

jpnn.com, MISSISSIPPI - Musikus asal Indonesia, Adrian Adioetomo dijadwalkan tampil di Juke Joint Festival & Related Events ke-20 di Clarksdale, Mississippi, pada 14 April 2023.

Panggung tersebut menjadi penampilan perdananya di Amerika Utara setelah sukses membangun karier dengan memperkenalkan musik Delta Mississippi ke tanah air.

Juke Joint Festival merupakan sebuah festival blues yang juga pekan raya kota kecil dan semuanya tentang wilayah Delta di Selatan USA.

Baca Juga: Adrian Adioetomo Hadirkan Nuansa India dalam Lagu Volatile Love

Acara tersebut telah diliput di media global seperti The New York Times, Wall Street Journal, The Economist, 60 Minutes, PBS NewsHour, dan banyak publikasi tentang perjalanan serta musik lainnya.

Adapun Juke Joint Festival akan menampilkan lebih dari 100 pertunjukan blues, seni dan kerajinan, lokakarya musik, makanan khas daerah Selatan

USA, dan banyak lagi.

Peserta diperkirakan datang dari hampir setiap negara bagian AS, dari kabupaten Mississippi sendiri, dan lebih dari dua lusin negara.

Baca Juga: Adrian Adioetomo Akhirnya Lepas Karya Terbaru

Clarksdale di Mississippi yang bersejarah berjarak 80 menit ke selatan Bandara Internasional Memphis.

Kota tersebut pernah menjadi kampung halaman bagi musisi-musisi blues kenamaan seperti Son House, John Lee

Hooker, Junior Parker, Ike Turner, Eddie Boyd, Sam Cooke, Muddy Waters, Pinetop Perkins, Earl Hooker, Big Jack Johnson, dan banyak lainnya.