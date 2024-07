Aero Aswar Ungkap Pengalaman Baru Pakai Galaxy Z Fold6

jpnn.com, JAKARTA - Atlet jetski sekaligus kreator konten, Aero Aswar ikut antusias menyambut peluncuran Samsung Galaxy Z Fold6 dan Z Flip6.

Menurutnya, device itu tidak hanya mendukung keseharian dalam berlatih tetapi juga membuka banyak peluang baru.

Dengan makin sering tampil di ajang internasional, Aero Aswar tentu tidak hanya berfokus mengembangkan skill di cabang olah raga masing-masing saja.

Contohnya, Galaxy Z Fold6 membuka banyak cara baru untuk Aero Aswar menyelesaikan berbagai hal saat keseharian.

Sebagai atlet dan entrepreneur, Aero Aswar menjadikan Galaxy Z Fold6 sebagai device yang bisa mendukung saat on-the-go.

“Selain menjalani passion di dunia olahraga, ada banyak hal lain yang ingin saya explore all at once. Setelah mencoba menggunakan Galaxy Z Fold6 ternyata saya benar-benar bisa melakukan berbagai hal mulai dari berkomunikasi hingga membuat konten yang selama ini terasa sulit dilakukan dengan cara-cara yang baru," kata Aero Aswar dalam keterangan resmi, Senin (15/7).

"Misal, saat mengikuti pertandingan internasional, saya bisa lebih mudah terkoneksi dengan atlet lain atau pun fan tanpa language barrier lagi karena device saya sekarang ini punya Hands-free Interpreter yang bisa menerjemahkan secara face-to-face," sambungnya.

Aero Aswar sudah dua kali menjadi Juara Dunia Jetski dan memiliki beberapa medali emas dalam ajang Sea Games ataupun Asian Games.