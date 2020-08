Agenda NUFF 2020 Hari Ini Seru Banget, Silakan Nonton

jpnn.com, JAKARTA - Apakan Anda ingin menyaksikan Nusantara Fashion Festival (NUFF) 2020? Event top yang digagas PT BRI (Persero) itu akan menghelat Virtual Fashion Show pada hari ini, Minggu (16/8).

Sederet nama beken bakal memamerkan karyanya dalam acara yang dimulai pukul 16:00 WIB. Di antaranya adalah Denny Wirawan dan Tulola. Ada juga Lulu Lutfi Labibi dengan Mahja.

Cukup? Belum. Masih ada Yogie Pratama yang berkolaborasi dengan Pendulum pada sesi kedua. Kamu bisa menyaksikannya di www.nusantarafashionfestival.com dan Vidio.com. Rundown Virtual Fashion Show NUFF 2020, Minggu (16/8):

Pukul 16:00 WIB Lulu Lutfi Labibi, Mahja, Lekat, Amalia Jewel, Deden Siswanto, Straps, Denny Wirawan, Tulola.

Pukul 16:20 WIB Major Minor, frej, Toton, Stella Rissa, EPA Jewel, Yogie Pratama, Pendulum.

Pukul 16:40 WIB Purana, Tities Sapoetra, Pvra, Kana Goods, Runa Jewellery, Mote Mote, Massicot.

Pukul 17:00 WIB Danjyo Hiyoji, House of Jealouxy, Rama Dauhan, Egon, SOE Jakarta, Aidan And Ice, Cotton Ink, Noesa, CIEL, Semormondeezy, Terima Kasih KemBali, Monday to Sunday, ScissorPaperRock, Chiel Shoes, Amotsyamsurimuda, Pala Nusantara, Dibba, Rosalyncitta.

Pukul 19:00 WIB IKYK, Not Your Birthday, Hattaco, Ella & Glo, Etu, Riana Lombok, fbudi, Amstamb, Compass.