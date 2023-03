Agung Podomoro Raih 4 Penghargaan di Ajang 17th Annual Indonesia Property & Bank Award 2023

jpnn.com, JAKARTA - Pengembang properti Agung Podomoro meraih empat penghargaan dalam ajang 17th Annual Indonesia Property & Bank Award 2023, yang digelar oleh Property & Bank Magazine.

Marketing Director Agung Podomoro, Agung Wirajaya menjelaskan penghargaan dari Property & Bank Magazine menunjukkan Perseroan telah menerapkan strategi bisnis yang solid dan efektif.

Proyek properti yang telah dihadirkan perseroan di berbagai wilayah di Indonesia mendapatkan minat tinggi masyarakat.

Baca Juga: Agung Podomoro Berkomitmen Serah Terima Unit Tepat Waktu

Hal ini menunjukkan properti dari Agung Podomoro sudah menjawab kebutuhan pasar.

“Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada Agung Podomoro melalui empat penghargaan dalam 17th Annual Indonesia Property & Bank Award 2023. Penghargaan ini juga berkat kepercayaan masyakat yang telah menjadikan properti Agung Podomoro sebagai pilihan terbaik untuk hunian maupun investasi,” jelas Agung.

Adapun pada 17th Annual Indonesia Property & Bank Award 2023, proyek-proyek properti Agung Podomoro yang meraih penghargaan antara lain Bukit Podomoro Jakarta sebagai The Most Favorite High Class Housing Project in East Jakarta.

Kota Podomoro Tenjo menjadi pemenang The Most Favorite New Modern City Development in Bogor.

Untuk dua penghargaan lainnya, Podomoro Park Bandung sebagai The Most Favorite Home Resort in Bandung dan Premium Office Tower, Podomoro City Deli Medan mendapatkan penghargaan The First Smart Integrated Office Tower in Medan.