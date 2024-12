ARES 2024 Menjadi Pembuka PropertyGuru Week

jpnn.com, JAKARTA - PropertyGuru Asia Real Estate Summit (ARES) ke-10, the thought leadership platform dari PropertyGuru Group, mempertemukan para pakar dan pemimpin untuk mendiskusikan isu-isu yang saling berkaitan dan mempengaruhi industri real estat, termasuk yang berkaitan dengan teknologi, desain, pengembangan bisnis, ekonomi, dan lainnya.

Bertemakan Shaping the Aspirations of Future Cities, ARES 2024 menarik lebih dari 300 delegasi ke The Athenee Hotel, Luxury Collection Hotel, Bangkok pada Kamis, 12 Desember 2024, untuk mengikuti serangkaian diskusi yang mendalam, dengan sekitar 30 pembicara dari seluruh dunia berpartisipasi dalam presentasi dan diskusi panel.

Summit 2024 ini dibagi dalam tiga segmen tematik: Building Future Communities; Powering Innovative Businesses; dan Embracing Shared Prosperity.

“Kota adalah sebuah kanvas bagi industri real estat, dan PropertyGuru Asia Real Estate Summit edisi ke-10 memberikan wawasan berharga tentang aspirasi kehidupan perkotaan. Melalui diskusi dan percakapan kritis ini, kami mempelajari bagaimana penghuni dan bisnis akan menciptakan dan menghuni ruang-ruang yang dibangun di masa mendatang. Ide-ide kolektif dan kolaborasi yang kami saksikan selama PropertyGuru Week sekali lagi menjadikannya tonggak sejarah yang benar-benar berarti bagi industri kami di Asia,” kata general manager of PropertyGuru Asia Property Awards and Events Jules Kay.

Summit tahun ini ini menampilkan sambutan utama dari para pakar terkemuka yang memberikan wawasan berharga tentang kehidupan perkotaan, tren ekonomi, dan potensi properti yang dapat mengubah kehidupan, antara lain.

CEO and Managing Director of PropertyGuru Group Hari V Krishnan menyambut para peserta dengan menekankan pada pentingnya mengembangkan properti yang selaras dengan aspirasi masyarakat perkotaan.

“Kami memberdayakan masyarakat untuk hidup, bekerja, dan berkembang di kota-kota masa depan. Summit tahun ini mempertemukan para pakar dan pemangku kepentingan terkemuka dari seluruh Asia dan sekitarnya untuk membahas tantangan dan peluang yang berdampak pada lingkungan perkotaan kita. Pertukaran ide ini menegaskan kembali bahwa ruang yang direncanakan dengan cermat dan sadar akan lingkungan sangat penting untuk menjaga kelangsungan kota-kota karena dapat mengakomodasi generasi pencari properti dan perusahaan berikutnya di masa depan. Kita semua mengakhiri acara ini dengan inspirasi untuk masa depan,” kata Hari Krishnan.

Kembali hadir di tahun ini, Sumana Rajarethnam, director for South-East Asia at The Economist Intelligence Corporate Network, yang memberikan paparan mendalam berdasarkan data tentang ekonomi Asia, mengkontekstualisasikan peluang dan tantangan pertumbuhan wilayah untuk tahun mendatang.