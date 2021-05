Airlangga Sebut Ada Kenaikan Kasus Covid-19 Pascalebaran

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto, menyampaikan sejumlah indikator penanganan pandemi di tanah air pascalibur Lebaran tahun ini.

Menurut dia, terjadi kenaikan kasus mingguan pascaliburan lebaran kemarin.



"Terkait kasus Covid per 23 Mei. Kasus aktifnya adalah 5,2 persen. Ini ada sedikit kenaikan dibandingkan minggu lalu. Kesembuhannya 92 persen. Tingkat kematian 2,8 persen," kata dia di Jakarta, Senin (24/5).



Airlangga menambahkan kasus harian Covid-19 mengalami tren sedikit peningkatan, yaitu di kisaran lima ribu per hari. Sebelumnya sempat turun di 3.800 sampai 4 ribu kasus.



"Kemudian kasus aktif nasional memang kalau per 5 Februari turunnya minus 47 persen, tetapi tadi kami sampaikan bahwa yang perlu diperhatikan adalah dalam siklus 4-5 minggu ke depan," paparnya.



Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu mencontohkan libur Natal dan Tahun Baru yang lalu, kasus tertinggi itu naik pada 5 Februari.



"Jadi, kami mesti memonitor 4-5 minggu ke depan walaupun dalam seminggu ini, kami juga melihat beberapa kasus ada kenaikan, tetapi masih dalam taraf yang jauh lebih kecil dibandingkan sesudah lebaran tahun kemarin," pungkas Airlangga. (tan/jpnn)



