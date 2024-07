AJP 2024 Resmi Dibuka, Pertamina Siap Menjaring Karya Jurnalistik Terbaik

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) kembali membuka Anugerah Jurnalistik Pertamina (AJP) 2024 dan siap menerima karya jurnalistik terbaik dari insan media Indonesia.

Peresmian dimulainya AJP 2024 dipadu dengan kegiatan coaching clinic yang menghadirkan Dewan Juri Nasional Maman Suherman serta pemenang Best of The Best AJP yang berlangsung secara hybrid di Jakarta, Rabu (31/7).

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan AJP 2024 merupakan event jurnalistik tahunan dari Pertamina sebagai apresiasi untuk insan media di seluruh Indonesia yang telah membuat karya jurnalistik berkualitas bagi publik.

Kompetisi tahunan ini juga dalam rangka menyambut ulang tahun ke-67 Pertamina pada Desember 2024 mendatang.

“AJP merupakan apresiasi Pertamina kepada insan media di seluruh Indonesia yang telah mendukung kinerja positif perusahaan dengan karya jurnalistik berkualitas,” ujar Fadjar.

Fadjar menyampaikan AJP tahun ini merupakan kompetisi jurnalistik Pertamina yang telah berjalan selama 21 tahun.

AJP 2024 bisa diikuti oleh jurnalis cetak, online, elektronik serta jurnalis foto.

Syaratnya, karya jurnalistik telah dipublikasikan di media massa pada rentang waktu satu tahun sejak 6 November 2023 hingga 31 Oktober 2024.