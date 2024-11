Akademi Persib Cimahi & 8 Pemain Terbaik Terbang ke Gothia Cup 2025 di Swedia

jpnn.com, JAKARTA - Babak Grand Finale Meet The World With SKF Road to Gothia Cup 2025, telah rampung digelar di Stadion ASIOP, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, 23-24 November 2024.

Hasilnya, Akademi Persib Cimahi (APC) keluar sebagai juara, sekaligus menjadi perwakilan Indonesia untuk bertarung pada ajang Gothia Cup 2025 di Swedia.

Babak Grand Finale Meet The World With SKF Road to Gothia Cup 2025, diikuti 20 tim, hasil dari Babak Regional di 6 kota, yakni Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya, Makassar, dan Pekanbaru. Empat tim masing-masing dari Jakarta, Bandung, Solo, dan Surabaya. Sedangkan Makassar dan Pekanbaru mengirimkan masing-masing dua tim.

Mereka yang berhasil melaju ke babak Grand Finale dari regional Jakarta adalah ASIOP, Nawasena FC, Cipta Cendikia, serta Labskill. Kemudian dari regional Bandung ada Akademi Persib Cimahi Biru, RMIFA Merah, Star Warriors FA, dan Akademi Persib Cimahi Putih. Dari regional Surabaya diwakili Diklat Reklamindo Kota Batu, Farfaza FC Kota Surabaya, Diklat Gama Kota Malang, dan FORSGI Sidoarjo.

Lalu ada G Soccer, Diklat Wajar, Mars Merah, dan Mataram Utama dari regional Solo. Untuk wakil dari regional Makassar ada SSB Hasanudin Red dan FORSGI Lamasi, serta wakil regional Pekanbaru adalah Bintang Timur Payakumbuh dan Duri Galaxy Riau.

Babak Grand Finale dimulai dengan penyisihan grup yang berisikan 5 tim ke dalam empat grup, Sabtu (23/11/2024). Kemudian, babak 8 besar hingga final berlangsung Minggu (24/11/2024).

Hasilnya, empat tim terbaik melaju ke semifinal, yakni Akademi Persib Cimahi Biru, G Soccer Academy, ASIOP, dan Farfaza FC.

Pada akhirnya, Akademi Persib Cimahi Biru keluar sebagai juara, usai menumbangkan G Soccer dengan skor 2-0 di final. ASIOP menyabet posisi ketiga terbaik setelah menang 3-0 atas Farfaza FC. Hasil ini membuat Akademi Persib Cimahi Biru mewakili Indonesia pada ajang Gothia Cup 2025 di Swedia.