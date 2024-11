Daftar 20 Tim Grand Finale Meet The World With SKF Road to Gothia Cup 2025

jpnn.com, JAKARTA - Gelaran Meet the World With SKF Road to Gothia Cup 2025 telah menyelesaikan Babak Regional Kota Makassar dan Pekanbaru, pada 15-17 November 2024.

Artinya, rampung sudah gelaran babak regional di enam kota, dan 20 tim sudah memastikan tempat ke babak Grand Finale di Jakarta.

Untuk Kota Makassar dan Pekanbaru, terdapat 4 tim yang sudah memastikan lolos ke Babak Grand Finale Meet the World With SKF Road to Gothia Cup 2025. Pertandingan di Makassar berlangsung di Lapangan Yon Armed. Sedangkan di Pekanbaru berlangsung di Lapangan PTPN IV Regional III.

Baca Juga: 8 Tim dari Jakarta dan Bandung Lolos Grand Finale Meet the World With SKF Road to Gothia Cup 2025

Dua tim dari Makassar yang lolos ke babak Grand Finale adalah Hasanuddin Red, Forsgi Lamasi. Hasanuddin Red keluar sebagai juara regional, usai pada laga final mengandaskan Forsgi Lamai 1-2 melalui adu tendangan penalti. Posisi ketiga ditempati Habibie Tunas Tala, setelah mengalahkan Hasanuddin Yellow 1-0.

Sementara itu, dua tim dari Pekanbaru yang lolos ke babak Grand Finale adalah Bintang Timur danDuri Galaxy. Bintang Timur berhasil menjadi juara regional, setelah mengalahkan Duri Galaxy 4-0, di final. Posisi ketiga diperoleh SSB Bina Pelajar, seusai mengalahkan SSB Bina Muda.

Dengan begitu, sudah ada 20 tim yang memastikan lolos ke babak Grand Finale. Sebelumnya, 4 tim masing-masing dari Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Solo sudah memastikan diri ke babak Grand Finale.

Baca Juga: Meet the World With SKF Cari Tim Berbakat Untuk Mengikuti Gothia Cup 2025

Wakil Jakarta yang lolos adalah ASIOP, Nawasena FC, Cipta Cendikia, dan Labskill. Sedangkan dari Bandung, yakni Akademi Persib Cimahi Team Biru, RMIFA Football Akademi Team Merah, PR Star Warriors FA, dan Akademi Persib Cimahi Team Putih.

Regional Surabaya ada Diklat Reklamindo, Farfaza FC, Diklat Gama, dan Forsgi. Untuk Solo, ada G Soccerm Diklat Wajar, Mars Merah, dan Mataram Utama.