Aktor Eddie Hassell Tewas Ditembak, Diduga Jadi Korban Perampokan

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Eddie Hassell meninggal dunia setelah ditembak di Texas, Amerika Serikat, Minggu (1/11) pagi waktu setempat.

Kabar kematian bintang film The Kids Are All Right ini diungkap oleh manajer Hassel kepada Variety.

Penembakan itu dilaporkan terjadi di 3.000 blok West Bardin Road. Menurut perwakilannya, Hassel diduga menjadi korban pembajakan mobil.

Hingga saat ini, kasus kematian bintang acara TV NBC ‘Surface’ masih diselidiki oleh kepolisian setempat.

Eddie Hassel lahir pada 16 Juli 1990 di Corsicana, Texas. Dia pernah main beberapa peran kecil sepanjang 2000-an dan 2010-an, terutama sebagai Clay dalam film 2010 "The Kids Are All Right," yang juga dibintangi oleh Julianne Moore dan Mark Ruffalo.

Lewat film The Kids Are All Right, Hassel mendapatkan penghargaan Oscar 2011.

Dia juga berperan sebagai Phil Nance di serial sci-fi NBC "Surface," berakting bersama Leighton Meester dan Lake Bell.

Hassell tampil di acara televisi seperti Aaron Sorkin "Studio 60 on the Sunset Strip," "Jimmy Kimmel Live!," "Oliver Beene," "Joan of Arcadia," "'Til Death," "Southland," "Bones", "Devious Maid" dan" Longmire. "