Ini Alasan Boy William Rayakan Natal di Auckland

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Boy William merayakan Natal tahun ini dengan mengunjungi kawasan Auckland, Selandia Baru.

Dia dan keluarga bahkan sengaja datang ke rumah tempat tinggal saat masa kecil.

"This Christmas hits different. Kita pulang ke rumah dahulu gue kecil. Masa-masa gue sekolah di sini, di Auckland, sebelum pindah ke Amerika lalu pulang ke Indo," ungkap Boy William melalui akun miliknya di Instagram, Kamis (26/12).

Host Indonesian Idol itu memperlihatkan rumah yang dahulu ditempati bersama keluarga.

Boy William juga mengenang momen masa kecil di rumah tersebut, terutama ketika Natal.

"This christmas brings back so much memories," beber pria berusia 33 tahun itu.

Akan tetapi, Boy William kini tidak bisa lagi masuk ke rumah masa kecil tersebut.

Sebab, rumah yang berlokasi di Auckland itu sudah berpindah kepemilikan.