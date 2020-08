Aktor Positif Covid-19, Tayangan Drakor Terpaksa Dihentikan Sementara

jpnn.com - STASIUN televisi Korsel KBS terpaksa menghentikan proses syuting drama korea (drakor) To All the Guys Who Loved Me atau Men are Men yang saat ini sedang tayang.

Penghentian sementara itu menyusul aktor bernama Seo Sung Jong dilaporkan positif Covid-19.

Seo Sung Jong disebut mulai mengalami gejala pada 16 Agustus 2020. Dia lalu menjalani tes Covid-19 pada 18 Agustus, dengan hasilnya akhirnya dirilis pada hari ini, Rabu 19 Agustus 2020.

Terakhir kali Seo Sung Jong datang ke lokasi syuting untuk syuting adegan dirinya pada 14 Agustus lalu.

"Hari ini, Seo Sung Jong diberitahu bahwa dia telah dites positif Covid-19. Kami telah menghentikan semua proses syuting untuk drama tersebut dan semua orang yang berhubungan dengannya telah diminta untuk karantina dan menjalani tes," jelas pihak KBS seperti dilansir Soompi.

To All the Guys Who Loved Me hanya menyisakan dua episode terakhir sebelum tamat. Drama ini dijadwalkan menayangkan episode terakhirnya pada 25 Agustus mendatang. (ngopibareng/jpnn)