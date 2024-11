Akui Masih Belum Move On dari Mantan Istri, Ardhito Pramono: Sampai Sekarang Masih Rindu

jpnn.com, JAKARTA - Curahan hati Ardhito Pramono mengenai status dudanya saat manggung di festival Jazz Goes To Campus (JGTC) 2024 sempat ramai.

Pelantun Bitterlove itu tampaknya masih belum bisa melupakan mantan istrinya, Jeanneta Sanfadelia.

"He he he ramai ya? Gue ya namanya penyesalan datangnya belakangan," ujar Ardhito Pramono di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (19/11).

Curhat di atas panggung tampaknya merupakan cara pemain film NKCTHI itu untuk berdamai dengan keadaan.

"Itu mungkin jadi langkah gue untuk berdamai dengan semua kejadian yang sudah ada dan menerima kenyataan dia bukan milik gue lagi. Ya cara gue bercanda aja buat dia bisa balik lagi sama gue," ucap Ardhito.

Adapun Ardhito Pramono sudah bercerai dengan Jeanneta sejak dua tahun lalu.

Meski begitu, dia ternyata masih kerap merindukan sang mantan istri.

"Sampai sekarang masih rindu," kata pria 29 tahun tersebut.