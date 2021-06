Album Don't Fight The Feeling EXO Pecahkan Rekor

jpnn.com, JAKARTA - Grup idola asal Korea Selatan, EXO membuat rekor baru melalui album spesial mereka berjudul Don't Fight The Feeling.

Single tersebut telah melampau 1.220.181 stok preorder pada 6 Juni, memecahkan rekor pribadi EXO sejauh ini, dilansir Soompi, Senin (7/6).

Lagu bergenre dance itu dikemas dalam ritme dan suara synth yang menyegarkan serta bass yang berat

Lirik yang ditulis oleh Kenzie itu menunjukkan karisma kaum muda dan mendorong pendengarnya untuk percaya diri untuk melaju cepat ketika dihadapkan pada keputusan sulit dalam hidup.

Album spesial EXO berisi total lima lagu termasuk lagu utama Don't Fight the Feeling, Paradise, No matter, Runaway, dan Just as usual.

Video musik untuk judul lagu tersebut juga dirilis bersamaan dengan albumnya pada hari ini.

Adapun album ini adalah comeback grup yang telah dinanti hampir lebih dari satu tahun oleh para penggemarnya, EXO-L.

Album Don’t Fight The Feeling juga merupakan album spesial karena dikeluarkan untuk merayakan perayaan debut EXO yang kesembilan. (antara/jpnn)