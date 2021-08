Album 'One In A Milllion' dari Mendiang Aaliyah Akhirnya Tersedia di Platform Musik Digital

Jumat, 20 Agustus 2021 – 22:20 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Album 'One In A Milllion' dari mendiang Aaliyah akhirnya dirilis di berbagai layanan streaming musik.

Berkat kerja sama Blackground Records 2.0 dan EMPIRE, album tersebut sudah bisa didengar di seluruh dunia.

One In A Milllion menjadi album pertama dalam katalog musik Aaliyah yang dirilis ulang untuk pertama kalinya.

Baca Juga: Toiletsounds Beri Penghormatan untuk Steven Coconuttreez

Album tersebut familiar dan hingga hari ini tetap terdengar segar bagi generasi yang tidak tumbuh bersama penyanyi yang meninggal pada 25 Agustus 2001 itu.

Perilisan album yang sudah tersertifikasi dua kali platinum oleh RIAA tersebut sudah ditunggu-tunggu selama bertahun-tahun.

Timbaland dan Missy Elliot memproduseri album yang menampilkan sejumlah hit.

Baca Juga: Sade Susanto Lebih Rapuh di Lagu Solitude

Salah satu lagu dalam album itu yakni 'If Your Girl Only Knew' yang sukses mencapai posisi #1 di chart Billboard Hot R&B/Hip-Hop Song selama 2 pekan.

Lagu lainnya yakni 'One In A Million', 'Got to Give It Up', '4 Page Letter', 'Hot Like Fire', dan 'The One I Gave My Heart To' yang telah disertifikasi gold oleh RIAA.