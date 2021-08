Sade Susanto Lebih Rapuh di Lagu Solitude

Jumat, 20 Agustus 2021 – 18:38 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi R&B, Sade Susanto merilis single terbaru berjudul Solitude.

Lagu tersebut menjadi karya ketiga Sade Susanto bersama JUNI Records, setelah 2 single sebelumnya yaitu U Got Me dan Don’t Control Me.

"Saya selalu bersemangat setiap Sade merilis lagu baru. Sade selalu penuh dengan kejutan, waktu mendengarkan demo Solitude saya bisa langsung hafal. Hook lagu ini terekam dengan mudah di kepala," kata Adryanto Pratono, CEO JUNI Records, Jumat (20/8).

Sade Susanto mengaku menulis lagu Solitude pada 2018.

Saat itu, dia menjalani hubungan yang terasa hanya sepihak dan akhirnya berpisah.

Lagu Solitude adalah lagu patah hati pertama yang dirilis Sade Susanto.

Lirik lagu begitu rapuh, tidak menggebu-gebu, namun menggambarkan semua kesedihan tentang patah hati dan kesendirian.

"Lagu ini akan menjadi lagu patah hati pertama aku tulis apa adanya. Ada kan beberapa patah hati yang hadir bukan untuk ditepis tetapi untuk diresapi?" beber Sade Susanto.