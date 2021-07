Aldi Taher Ternyata Sering Rindu kepada Dewi Perssik

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Aldi Taher ternyata masih kerap rindu kepada mantan istrinya, Dewi Perssik.

Hal tersebut terungkap saat dirinya jadi bintang tamu Pagi-Pagi Ambyar di Trans TV.

"Kenapa kalau gue kangen sama Dewi Perssik?" kata Aldi Taher, Selasa (20/7).

Pelantun Nissa Sabyan I Love You So Much itu tidak memungkiri bahwa dirinya sering merindukan Dewi Perssik.

Menurut Aldi Taher, pelantun Mimpi Manis itu merupakan perempuan yang hati.

"Dia baik, penyayang," ucap Aldi Taher.

Mendengar ucapan Aldi Taher, Dewi Perssik tampak tersipu malu.

Dia lantas menanyakan alasan Aldi Taher menceraikannya.