Aldi Taher Ungkap Pesan di Balik Lagu untuk Lionel Messi

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus komedian, Aldi Taher mengungkap pesan di balik lagu yang diciptakannya untuk Lionel Messi.

Dia mengaku masih berharap Messi mau datang ke Jakarta untuk melakoni laga persahabatan Argentina Vs Indonesia.

"Ini adalah doa supaya insyaallah Messi tetap jadi ke Indonesia," kata Aldi Taher di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (15/6).

Mantan suami Dewi Perssik itu tidak menyangka lagu ciptaannya untuk Lionel Messi viral di media sosial.

Aldi Taher bahkan heran lagu berjudul Why Mister Messi Why? itu digunakan oleh akun resmi FIFA di Instagram.

"Alhamdulillah, efek baca Alquran," jelas pelantun Nissa Sabyan I Love You So Much itu.

Selanjutnya, Aldi Taher bersyukur lagu ciptaannya untuk Lionel Messi bisa menuai sorotan publik.

Dia berharap lagu tersebut bisa membuka hati Messi untuk datang ke Indonesia.