Alia Hospital Depok Sudah Ada Layanan USG Liver Scan

jpnn.com, DEPOK - Alia Hospital Depok meluncurkan layanan USG Liver Scan yang dilengkapi dengan teknologi canggih UDFF (Ultrasound Derived Fat Fraction) dari USG Sequoia.



Direktur Rumah Sakit Alia Hospital Depok Dwi Satrio, mengatakan peran alat ini sangat penting untuk pasien mendeteksi dini penyakit Fatty Liver/perlemakan hati, agar tidak berlanjut ke tahapan yang makin serius.



"Masyarakat banyak tidak mengetahui bahwa mereka mengalami perlemakan hati, karena pada kondisi awal sering tidak bergejala. Pada saat perlemakan hati diketahui lebih awal, dokter dapat melakukan intervensi untuk mencegah penyakit itu makin berkembang menjadi fibrosis, sirosis hepatis, atau bahkan sampai ke yang lebih berat gagal hati," kata Dwi dalam siaran persnya, Jumat (5/7).



Dwi menjelaskan dengan sudah terdeteksinya penyakit dari awal, maka penanganan bisa lebih efektif dan tepat sasaran. Intervensi dapat dilakukan diawali dengan perubahan pola hidup pasien sampai pemberian obat.



"Dengan teknologi USG Sequoia UDFF (Ultrasound Derived Fat Fraction) yang mutakhir, kami dapat memberikan diagnosa yang lebih akurat dan cepat, sehingga intervensi dapat segera dilakukan dengan cepat & tepat," kata dia.



Sementara Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Gastro Entero Hepatologi, dr. Mario Budi P Tambunan, mengatakan layanan ini juga bisa mendeteksi sejumlah penyakit hati pada pasien obesitas hingga orang yang sudah kecanduan alkohol.

" Dengan alat ultrasound atau mutakhir ini kita dapat mendeteksi penyakit yang disebabkan oleh infeksi seperti virus, obesitas autoimun, atau alkoholik sedini mungkin, untuk mencegah ke arah yang lebih serius bahkan dapat menyebabkan kematian.

Alat ultrasound elastografi bukan menyembuhkan melainkan untuk mendeteksi sedini mungkin kelainan yang disebabkan penyakit di bagian hati dan limpa. Sehingga pasien tidak perlu was was akan penyakit yang menimpanya" jelas Mario.



Dalam kesempatan yang sama, Komisaris Utama Alia Hospital Group Diana Abbas Thalib, mengatakan pihaknya akan terus berinovasi dan berkomitmen menyediakan fasilitas dan layanan kesehatan terbaik untuk masyarakat.



"Dengan adanya USG Liver Scan ini, kami berharap dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dan memberikan layanan kesehatan yang lebih baik," ungkap Diana.



Pasien bisa berkonsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam atau melakukan medical check up. Jika terdapat indikasi atau keluhan dapat langsung ke Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Gastro Entero Hepatologi Alia Hospital Depok.

Untuk pendaftaran dapat dilakukan melalui customer care 021 3040 9000 atau Pendaftaran melalui WhatsApp di nomor 0811-3333-9000. (cuy/jpnn)