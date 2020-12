All-new Aerox 155 Berbaju MotoGP Resmi Mengaspal, Sebegini Harganya

jpnn.com, JAKARTA - PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (PT YIMM) baru saja merilis All-new Aerox 155 Connected dengan livery spesial "Monster Energy Yamaha MotoGP (MEYM) Team".

Selain itu, skutik bergaya sport itu menghadirkan emblem Yamaha berwarna emas (Yamaha Gold Emblem), sehingga terlihat kontras.

"All New Aerox 155 Connected MotoGP edition dihadirkan untuk menjawab harapan para pecinta MotoGP Indonesia yang tidak hanya menginginkan motor berdesain sporty namun juga livery racing khas MotoGP," kata Manager of Public Relation PT YIMM Antonius Widiantoro dalam siaran pers, Selasa.

"Edisi spesial ini juga turut merefleksikan semangat juara para pembalap MotoGP Yamaha dalam berkompetisi di kasta tertinggi kerjuaraan balap motor dunia."

Livery "Monster Energy Yamaha MotoGP (MEYM) Team" merupakan kerja sama antara pihak Yamaha dengan Monster Energy pada musim balap 2019.

Varian MotoGP series juga hadir pada lini produk Yamaha lainnya seperti YZF-R25, YZF-R15, All-new Vixion serta MX King 150.

Soal harga, All New Aerox 155 Connected/ABS MotoGP edition dipasarkan Rp29,5 juta berstatus on the road Jakarta. (rdo/jpnn)