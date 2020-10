All New Honda City Dipasarkan di Malaysia Tahun Depan

jpnn.com, JAKARTA - HONDA, produsen kendaraan dari Jepang ini akan meluncurkan All New Honda City "RS e:HEV" bermesin hybrid dengan teknologi Intelligent Multi-Mode Drive (i-MMD) di Malaysia tahun depan.

Sebelum peluncuran, Honda telah menyelenggarakan roadshow dan membuka keran pemesanan, sehingga mereka sudah menerima total 5.000 pemesanan di Malaysia.

" Untuk lebih menawarkan produk elektrifikasi canggih, dengan bangga kami perkenalkan pertama kalinya di kawasan Asia & Oceania, e:HEV dengan sistem hybrid 2 mesin yang sangat efisien didukung Multi-Mode Drive (i-MMD)," kata Chief Officer Regional Operations (Asia & Oceania) Honda Motor Co Ltd, President and Chief Executive Officer Asian Honda Motor Co Ltd, Masayuki Igarashi dalam siaran pers, Kamis.

Sistem hybrid Multi-Mode Drive (i-MMD) pada All New Honda City menghasilkan tenaga sebesar 108 PS dan torsi sebesar 253 Nm.

Dikombinasikan dengan Electric Continuous Variable Transmission (e-CVT), sistem penggerak pada model ini akan menghasilkan akselerasi yang bertenaga dan halus.

Mesin i-MMD dan sistem Intelligent Power Unit (IPU) bisa mengatur secara mulus tiga mode mengemudi.

Yakni Drive EV, Drive Hybrid, dan Drive Engine untuk memaksimalkan efisiensi bahan bakar dan tenaga.

Varian RS e:HEV juga dilengkapi Deceleration Selector Paddles yang memungkinkan pengemudi menggunakan pedal untuk meregenerasi tenaga.