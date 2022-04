Aloft Hotels Hadir di Kuta Bali, Tersedia 175 Kamar Stylish

jpnn.com, JAKARTA - Aloft Hotels, bagian dari portofolio Mariott Bonvoy mengumumkan pembukaan Aloft Bali Kuta, hotel kedua mereka di Bali.

Menargetkan wisatawan beroritenasi teknologi (tech-savvy) dan pencinta musik, Aloft Hotel menyediakan 175 kamar dan area makan (dining) yang menarik dengan deretan acara hiburan musik yang hidup.

"Kami sangat antusias menghadirkan hotel Aloft kedua di Bali. Dengan dibukanya kembali penerbangan internasional, kami siap menyambut wisatawan mancanegara ke salah satu tujuan rekreasi paling populer di kawasan ini," kata Wakil Presiden Marriott International Indonesia Ramesh Jackson dalam siaran pers, Sabtu.

Pembukaan Aloft Bali Kuta menandai properti ke-25 Marriott International di Pulau Dewata itu.

Berjarak hanya 15 menit dari Bandara Internasional Ngurah Rai, Aloft Bali Kuta menawarkan akses langsung ke beachwalk, akses hiburan, dan pusat kuliner di area Pantai Kuta.

Dirancang untuk tamu yang ingin mengekspresikan diri, Aloft Bali Kuta memiliki filosofi "It is Different by Design", yang menggabungkan semangat modern dengan budaya lokal.

Desain Aloft Bali Kuta terinspirasi dengan nuansa laut yang menarik.

Tersedia 175 kamar tamu yang stylish dengan desain khas Aloft Bali Kuta beserta fasilitasnya.