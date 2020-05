Anak Laurens Bela Syahrini, Begini Katanya

Rabu, 13 Mei 2020 – 10:17 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sensasional Syahrini mendapat pembelaan dari anak kandung Laurens, Lauyaju.

Ia mengatakan bahwa pernyataan pria yang disebut sebagai ayah angkat Syahrini itu tidak semuanya benar.

Lauyaju pun heran mengapa sang ayah yang bisa jahat pada Syahrini dengan membuat cerita-cerita miring di media sosial.

"Syahrini orang baik bahkan terlalu baik. Enggak pernah jelekin kami, enggak pernah jelekin atau jahat sama papah saya," kata Lauyaju di Instagram story miliknya.

Ia juga menegaskan bahwa Syahrini tidak memanfaatkan Laurens. Bahkan, Syahrini membiayai liburannya bersama sang ayah saat di Indonesia selama satu minggu.

''Dari mulai tiket bisnis saya dan papah saya, Syahrini yang take care and kami tinggal di hotel mulia suite room satu minggu. Syahrini yang bayar dan everything,'' jelasnya.

Diketahui, pernyataan Laurens mengenai sosok 'wanita beragenda' sempat menghebohkan jagad media sosial.