Andi Arief Sebut Surya Paloh Masuk Radar Cawapres Anies, Willy Aditya: Itu Lucu-lucuan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP NasDem Willy Aditya menilai pernyataan Kepala Bappilu Demokrat Andi Arief sebagai sebuah lucu-lucuan.

Andi Arief menduga Ketua Umum NasDem Surya Paloh masuk dalam radar cawapres Anies Baswedan.

"Itu lucu-lucuan banget, enggak perlu saya tanggapi.Toh, Pak Surya enggak pengen maju jadi apa-apa. Kadang-kadang kita harus waras dengan akal sehat. Pak Surya membuat ini untuk memajukan putra putri terbaik," kata Willy Aditya di NasDem Tower, Kamis (10/8).

Baca Juga: Atonergi Menghibahkan Pompa Air Tenaga Surya untuk Pesantren di Malang

Dia menyebutkan Surya Paloh pernah menyebutkan Anies sosok why not the best. Hal itu juga berlaku untuk bacawapresnya.

"Tentu untuk calon wakil presiden why not best of the best," lanjutnya.

Willy bahkan menyebutkan Surya Paloh juga pernah ditawarkan menjadi pendamping Jokowi pada saat Pilpres 2014.

Baca Juga: Mobil Tesla Bisa Isi Daya Pakai Tenaga Surya

"Di gedung ini 2014 ketika Mas Tjahjo, Andi Wijayanto dan Hasto datang juga menawarkan Pak Surya menjadi pendamping Jokowi, tetapi tidak. Jadi, itu satu hal yang bukan level Pak Surya jadi enggak perlu juga," jelas Willy.

Dia juga menyebutkan terkadang semua orang harus bisa membedakan antara halusinasi dan tidak.