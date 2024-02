Anies Anggap Narasi Pilpres Satu Putaran Akan Mematikan Demokrasi

jpnn.com, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan mewanti-wanti tentang bahaya penggiringan opini. Sebab hal itu kata Anies bisa berujung mematikan demokrasi.

"Bahwa akan ada penggiringan opini akan terjadi Y, Penggiringan opini akan terjadi X. Penggiringan opini itu bisa berujung mematikan demokrasi," kata Anies saat Konferensi Pers di Jakarta Internasional Stadion (JIS), Jakarta Utara (Jakut), Sabtu (10/2).

Ia mengatakan penggiringan opini ini mengarahkan, membentuk pandangan rakyat yang sebelumnya one man one vote menjadi one man one vote one time.

"Mengarahkan rakyat, membentuk opini rakyat yang demokrasi disebut one man one vote jadi one time. Cuma sekali terus gak ada pencoblosan lagi," katanya.

Ia meyakini bahwa dampak penggiringan opini one man one vite one time ini valid. Hal tersebut dicantum dalam studi komparasi politik.

"One man one vote one time. Karena demokrasi berujung pada non demokrasi," katanya.

Ia pun mencontohkan kondisi penggiring opini yang marak digaungkan. Misalnya kata Anies narsi soal Pilpres satu putaran.

"Mendorong opini yang ujungnya udahlah, saudara-saudara semua, seluruh rakyat, gak usah repot-repot demokrasi mahal. Serahkanlah kepada kami, kami bereskan itu. Sama seperti sekarang, mahal bung dua putaran itu. Serahkan saja kepada kami, kami bereskan segala urusan. Itu menuju one men one vote one time," katanya.