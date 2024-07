Another Project Berkumandang Lagi Lewat Album Janganlah Padam!

jpnn.com, JAKARTA - Band reggae asal Cirebon, Another Project memperkenalkan album terbaru yang berjudul Janganlah Padam!.

Album tersebut menjadi penanda eksistensi grup yang kini beranggotakan Ophay (vokal/gitar), Cepe Hendrix (gitar), Opik (bas), Telix (drum).

Another Project sempat merilis mini album (EP) Lets Against The World! pada 2010 serta melepas full album pertama yang bertajuk ‘Indonesian Rebel Reggae Revolution’ pada 2012.

Pada 2016, Another Project mengerjakan album yang direkam secara live dan diberi judul A Live Recording Session, Pantang Menyerah!. Album itu berisi 5 lagu orisinal yang diproduksi secara terbatas dalam bentuk kaset pita.

Band yang terbentuk sejak 2005 itu kemudian merilis album kedua ‘Pantura Sound pada 2017 lalu.

Setelah 7 tahun berselang, Another Project kembali dengan album terbaru yang berjudul Janganlah Padam!.

Tema dan ide album berawal dari keresahan rasa para personel dalam menghadapi dinamika kehidupan. Akan tetapi, semua tidak ingin juga kehilangan gairah bermusik dan mengeluarkan karya-karya terbaru.

Lewat album itu, Another Project mencoba memberikan semangat pantang menyerah dalam menghadapi dinamika kehidupan sehingga kembali berjalan dan melewati proses kehidupan dengan optimis.