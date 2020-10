Antoine Griezmann Puji Pelatih Prancis Sekaligus Menyindir Juru Taktik Barcelona

jpnn.com, ZAGREB - Antoine Griezmann menyumbang satu gol saat Prancis mengalahkan Kroasia 2-1 dalam penyisihan grup Liga Negara UEFA di Zagreb, Kamis (15/10) dini hari WIB.

Griezmann mencetak gol pada menit ke-8, gol internasionalnya ketiga pada 2020.

Pemain Barcelona itu pun mengatakan bahwa pelatih Didier Deschamps tahu persis di mana harus memainkannya.

Pernyataan sang pemain tersebut sekaligus sebuah sindiran untuk pelatih Barcelona Ronald Koeman, yang sampai saat ini belum memainkan sang pemain di posisi terbaiknya.

Griezmann's goal against Croatia followed by the hotline bling celebration ????????pic.twitter.com/5bkloDF7gv — ???? BT Media (@MediaBarcaTimes) October 14, 2020