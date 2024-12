Jokowi Masuk Daftar Pemimpin Terkorup Versi OCCRP, Ronny PDIP Harap KPK Bisa Proaktif

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Ronny Talapessy meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak proaktif menyikapi kabar Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) masuk nominasi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

"Ada baiknya KPK proaktif berkomunikasi dengan pihak OCCRP," kata dia melalui layanan pesan, Selasa (31/12).

Ronny mengatakan nominasi dari OCCRP bisa menjadi petunjuk awal bagi KPK bergerak dan menunjukkan taji mengusut kasus perkara rasuah yang melibatkan keluarga Jokowi.

"Ini juga penting supaya KPK sekarang tidak menjadi kayak KPK edisi Jokowi yang tumpul kepada kasus-kasus yang melibatkan keluarga Jokowi dan hanya tajam ke lawan-lawan politik Jokowi," kata eks pengacara Bharada Richard Eliezer atau E itu.

Ronny melanjutkan munculnya berita soal nominasi OCCRP memang mengejutkan bagi banyak orang Indonesia.

Sebab, katanya, Jokowi selama ini dikesankan sebagai sosok yang sederhana dengan tampilan memakai kemaja putih dan celana hitam secara konsisten.

"Mungkin para jurnalis investigasi dan para juri OCCRP punya temuan yang belum banyak kita tahu," kata Ronny.

Sebelumnya, sejumlah pemimpin dunia masuk ke dalam daftar finalis Person of The Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi versi Organize Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).