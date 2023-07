Anxious Takjub akan Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Band asal Amerika Serikat, Anxious tampil energik saat konser di Toba Dream, Jakarta Selatan pada Minggu (23/7) malam.

Grup beranggotakan Grady Allen, Sam Allen, Jonny Camner, Dante Melucci, Tommy Harte itu membayar tuntas semua rasa penasaran penggemar.

Sebab, konser ini menjadi momen pertama kali Anxious beraksi di Jakarta.

Band emo/melodic hardcore itu telah lama dinantikan oleh para penggila musik keras.

Sejak kemunculan album Never Better, dan kesuksesan album Little Green House, Anxious dielu-elukan, termasuk di Indonesia.

Sebagai bukti, konser Anxious di Jakarta dipadati penggemar yang didominasi anak muda.

Sambutan penggemar begitu meriah ketika Grady Allen dan kawan-kawan naik panggung.

"Jakarta, akhirnya kami ada di sini," kata Grady Allen, vokalis Anxious di Toba Dream, Jakarta Selatan pada Minggu (23/7) malam.