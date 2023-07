Buka Konser Anxious, Pee Wee Gaskins Tampil Istimewa

jpnn.com, JAKARTA - Pee Wee Gaskins tampil sebagai salah satu pembuka konser Anxious di Toba Dream, Jakarta Selatan, pada Minggu (23/7) malam.

Pada panggung kali ini, band pop punk asal Jakarta itu menyuguhkan penampilan istimewa.

Sebab, Pee Wee Gaskins beraksi membawakan lagu-lagu yang jarang dimainkan di panggung sebelumnya.

"Kami akan bawakan lagu-lagu yang jarang banget kami bawakan," kata Sansan, vokalis sekaligus gitaris Pee Wee Gaskins di atas panggung saat membuka pertunjukan.

Pee Wee Gaskins memulai repertoar dengan lagu Sassy Girl, Jumping Jupiter, Common Indifference, hingga Date Night.

Grup beranggotakan Sansan, Dochi, Ayi, Reza Omo, dan Aldi itu juga memainkan beberapa lagu lama.

Lagu You Throw The Party We Get The Girls, serta Remember The Titans dipilih untuk merayakan nostalgia.

Selain itu, lagu Remember The Titans punya cerita tersendiri bagi personel Pee Wee Gaskins, khususnya Sansan.