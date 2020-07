Apakah Pantas Real Madrid Mendapat Penalti saat Melawan Getafe? Ini Kata Pakar

jpnn.com, MADRID - Real Madrid berhasil mengatasi perlawanan Getafe pada pekan ke-33 La Liga di Estadio Alfredo Di Stefano, Jumat (3/7) dini hari WIB.

Tuan rumah menang 1-0, berkat gol yang dicetak sang kapten Sergio Ramos pada menit ke-79.

Itu gol penalti.

Wasit Juan Martinez memberikan hadiah kepada Madrid lantaran menilai kontak antara bek kanan El Real Dani Carvajal dengan pemain Getafe Mathias Olivera merupakan pelanggaran.

