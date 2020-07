Gol Kapten Ramos Bawa Real Madrid Menang dari Getafe

jpnn.com, MADRID - Real Madrid menjadi satu-satunya tim yang memenangi enam pertandingan sejak La Liga restart, atau dimulai kembali setelah sempat ditangguhkan lantaran pandemi COVID-19.

Kemenangan terbaru ialah saat menjamu Getafe pada pekan ke-33 di Estadio Alfredo Di Stefano, Jumat (3/7) dini hari WIB.

Madrid menang tipis 1-0. Gol semata wayang dalam laga tadi lahir dari penalti kapten El Real Sergio Ramos pada menit ke-79.

Kemenangan itu membuat tim besutan Zinedine Zidane menduduki puncak klasemen dengan koleksi 74 poin, unggul empat poin di atas juara bertahan Barcelona (70).

20 - Sergio Ramos has scored his 98th goal in all competitions for clubs in his 450th game for @realmadriden in @LaLigaEN. Lethal#RealMadridGetafe pic.twitter.com/rUIrtIQyoU — OptaJose (@OptaJose) July 2, 2020