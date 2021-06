Artalenta Wujudkan Bhinneka Tunggal Ika dalam Desain Ruang Mewah

jpnn.com, JAKARTA - Seni Arsitektur merupakan salah satu medium dalam menyampaikan ide yang tidak hanya dapat dinikmati keindahannya secara visual, tetapi juga rasa.

Keindahan ini pula yang ingin ditunjukkan oleh Artalenta, perusahaan arsitektur terbaik Indonesia berbasis di Bali, melalui berbagai rancangan mewahnya yang juga didukung oleh kualitas mumpuni.

Hal tersebut dibuktikan dengan terpilihnya Artalenta menjadi pemenang dari Luxury Lifestyle Awards dalam kategori The Best Luxury Architect and Interior Design Studio di Indonesia untuk 2 tahun berturut-turut yakni di tahun 2020 dan 2021.

“Dalam desain, kami mengusung prinsip “Bhinneka Tunggal Ika” (Berbeda-beda tapi Tetap Satu), selayaknya moto nasional negara Indonesia. Prinsip tersebut menjadi sebuah konsep dari Artalenta yang mengartikan sebuah keseimbangan yang terjadi dari segala macam perbedaan, baik dari sisi ide, desain, hingga kolaborasi berbagai talenta yang mampu memberikan kontribusi dalam bentuk pola pikir, budaya disiplin, keterampilan dan kerajinan sehingga dapat menghasilkan sebuah karya luar biasa.” kata Uira, Arsitek, Principal, Project Director yang juga merupakan pendiri Artalenta.

Selain didasari oleh kerjasama team yang baik, proyek-proyek yang telah diselesaikan oleh Artalenta kerap kali mendapat pengakuan dan pujian dari klien hingga pakar industri.

Dalam kreasinya, Artalenta sering berkolaborasi dengan menyatukan ilmu professional dalam berbagai bidang yang bersangkutan dengan arsitektur.

Uira dan team Studio secara terampil dapat menghubungkan segala jenis desain, tidak hanya Arsitektur & Interior, juga Sipil dan MEP serta Landscape hingga managemen produksi dan konstruksi bangunan melalui kerja sama dengan para ahli, secara teknis, akurat dan fungsional.

Hal ini tentu saja bertujuan untuk memberikan kolaborasi dan integrasi yang luar biasa juga sangat efektif, efisien, serta keindahan khusus dalam memberikan yang terbaik untuk klien dan selain itu juga memberikan kenyamanan dengan adanya layanan one-stop shopping yang disediakan oleh Artalenta.