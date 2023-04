Arya Sinulingga Ingatkan Pentingnya Generasi Muda Miliki Soft Skill

jpnn.com - JAKARTA - Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga mengingatkan pentingnya generasi muda memiliki soft skill.

Dia menyebut soft skill sangat dibutuhkan untuk menghadapi era globalisasi dan demi kemajuan bangsa.

Arya mengatakan hal tersebut pada BUMN Goes To Campus yang dihadiri sekitar dua ribu mahasiswa IPB.

BUMN Goes To Campus kerja sama BUMN dan Institut Pertanian Bogor (IPB), mengangkat tema 'Reach Your Dream'.

PT Pos Indonesia merupakan salah satu BUMN yang ikut serta dalam kegiatan yang digelar di Kampus IPB, Bogor, Jawa Barat, 29-30 Maret ini.

"Generasi muda sekarang harus bisa manajemen waktu yang baik, mempunyai karakter dan mampu berkomunikasi dengan baik."

"Tiga hal ini menjadi penentu keberhasilan kalian di masa depan,” ujar Arya.

Sesi talkshow menghadirkan lima praktisi yang dapat memberi inspirasi bagi para mahasiswa.