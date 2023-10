ASEAN-Jepang Dorong Gen-Z Membangun Ekonomi & Sosial

jpnn.com, JAKARTA - ASEAN-Jepang mendorong keterlibatan kaum muda mengembangkan solusi dan mengambil tindakan terhadap isu-isu sosial melalui pemberdayaan ekonomi.

ASEAN Foundation bersama Japan External Trade Organization (JETRO) dan Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI) menggelar pertemuan pre-event summit selama dua hari di Jakarta, 18-19 Oktober 2023.

Ketua Dewan Pembina ASEAN Foundation dan Wakil Tetap Kerajaan Kamboja untuk ASEAN Duta Besar Heng Sarith mengatakan dalam pertemuan itu, para pemimpin bisnis Generasi Z (Gen-Z) dari negara-negara ASEAN, Jepang, dan Timor Leste hadir dalam pertemuan pre-event summit yang digelar di Digital Innovation and Sustainable Economy Centre di kantor the Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Sental Senayan II lantai 6, Jalan Asia Afrika Senayan Jakarta.

Pertemuan itu membahas isu-isu sosial masyarakat di masing-masing negara dan langkah-langkah solutif berbasis ekonomi yang bisa diambil.

Heng Sarith mengingatkan akan pentingnya menempatkan anak muda di poros hubungan dan pembangunan ASEAN dan Jepang.

Sebab, membangun hubungan yang lebih besar dan kuat di antara para pemangku kepentingan di kawasan ASEAN-Jepang sangat penting.

“Kami percaya bahwa para pemimpin Gen-Z adalah bagian darinya. Pertemuan puncak ini dimaksudkan untuk menumbuhkan semangat kolaborasi yang menjunjung rasa kebersamaan, saling menghormati dan memahami tradisi dan nilai-nilai masing-masing di antara pemimpin Gen-Z, serta membangun jaringan pebisnis muda ASEAN-Jepang,” katanya dikutip, Selasa (31/10).

Pertemuan pre-event summit ini juga dimanfaatkan untuk mengembangkan team building untuk persiapan partisipasi di KTT Generasi Z bulan Desember mendatang di Karuizawa untuk membuat dampak positif yang lebih besar.