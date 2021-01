Asensio dan Vazquez Cemerlang, Real Madrid Rebut Puncak Klasemen

jpnn.com, MADRID - Real Madrid memulai laga di 2021 denga kemenangan dan merebut posisi puncak klasemen La Liga dari tangan rival sekotanya, Atletico Madrid.

Menjamu Celta Vigo di Stadion Alfredo Di Stefano, Minggu (3/1) dini hari WIB, Real menang 2-0 yang disokong kombinasi Lucas Vazquez dan Marco Asensio.

Vazquez mencetak gol pada menit ke-6 berkat umpan Asensio.

Sementara Asensio membukukan gol pada menit ke-53 berkat umpan dari Vazquez.

4 - Lucas Vázquez and Marco Asensio has been the fourth duo to combine between them in a single #LaLiga game this season, after Joao Félix-Correa & Marcos Llorente-Luis Suárez (for Atleti vs Granada), & Roger-De Frutos (for Levante vs Getafe). Society pic.twitter.com/4aY4CEAuvf — OptaJose (@OptaJose) January 2, 2021